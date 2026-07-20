Жители Дашково-Песочни снова пожаловались на неприятный запах
Об этом сообщили в соцсетях. По словам местных жителей, в районе опять «начались сильные выбросы», и в воздухе ощущается ужасная вонь. Напомним, в Дашково-Песочне превышение сероводорода в воздухе фиксировали последний раз 9 июля.
Жители Дашково-Песочни снова пожаловались на неприятный запах. Об этом сообщили в соцсетях.
По словам местных жителей, в районе опять «начались сильные выбросы», и в воздухе ощущается ужасная вонь.
Напомним, в Дашково-Песочне превышение сероводорода в воздухе фиксировали последний раз 9 июля.