В Рязанской области зафиксировали превышение сероводорода в воздухе

Превышение зафиксировали 9 июля в Дашково-Песочне. Максимальный уровень концентрации сероводорода в атмосферном воздухе составил 1,53 ПДКмр. В других районах города превышений не нашли. Результаты замеров направили на проверку.