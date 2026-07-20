В Рязанской области за неделю ликвидировали 21 пожар

За период с 13 по 19 июля на территории Рязанской области ликвидировали 21 пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. Из общего числа возгораний восемь были связаны с горением мусора, еще 13 — техногенные пожары. За неделю огонь уничтожил и повредил 14 строений и три единицы техники. Пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека.

За период с 13 по 19 июля на территории Рязанской области ликвидировали 21 пожар. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Из общего числа возгораний восемь были связаны с горением мусора, еще 13 — техногенные пожары.

За неделю огонь уничтожил и повредил 14 строений и три единицы техники. Пожарно-спасательные подразделения спасли одного человека.

Так, 14 июля во время пожара в квартире в поселке Дивово Рыбновского округа спасли мужчину 1961 года рождения.