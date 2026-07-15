В Рыбновском округе горел многоквартирный дом
Пожар случился в шестнадцатиквартирном доме в поселке Дивово Рыбновского округа 14 июля. В 20:31 диспетчеру поступила информация о возгорании. В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет.
В Рыбновском округе горел многоквартирный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар случился в шестнадцатиквартирном доме в поселке Дивово Рыбновского округа 14 июля. В 20:31 диспетчеру поступила информация о возгорании.
В тушении участвовали четыре человека, две спецмашины. Площадь пожара составила 12 квадратных метров.
Пострадавших нет.