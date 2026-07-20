В Рязанской области составили перечень опасных видов инвазивных растений

В Рязанской области разработали перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Соответствующая информация содержится в проекте постановления регионального правительства. В перечень вошли следующие растения: борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) и клен ясенелистный/американский (Acer negundo). Согласно документу, данные виды необходимо находить, предотвращать их распространение и уничтожать на территории региона, в том числе на особо охраняемых природных зонах областного и местного значения.

В Рязанской области разработали перечень опасных видов инвазивных (чужеродных) растений. Соответствующая информация содержится в проекте постановления регионального правительства.

В перечень вошли следующие растения: борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) и клен ясенелистный/американский (Acer negundo).

Согласно документу, данные виды необходимо находить, предотвращать их распространение и уничтожать на территории региона, в том числе на особо охраняемых природных зонах областного и местного значения.

Постановление пока не вступило в силу.

Напомним, о разработке документа сообщали в феврале 2026 года. Планировалось принять его до марта, однако сроки сдвинулись.