Власти Рязанской области примут перечень инвазивных растений в феврале-марте
«В настоящее время ведется разработка нормативно-правового акта об утверждении опасных видов инвазивных (чужеродных) растений на территории Рязанской области. Принятие данного документа планируется в феврале-марте текущего года», — говорится в сообщении.

В феврале-марте власти Рязанской области намерены утвердить документ, в котором будут перечислены опасные виды инвазивных растений. Об этом сообщило издание «Вечерняя Рязань» со ссылкой на министерство природопользования региона.

Отмечается, что уже с 1 марта 2026 года вступит в силу закон о защите особо охраняемых природных территорий от инвазивных растений. Собственники участков обязаны их ликвидировать. Перечень инвазивных видов будет устанавливаться региональными нормативными актами.

Фото: URA.ru.