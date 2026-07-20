В Рязанской области отменен карантин по лейкозу

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменен в Александро-Невском муниципальном округе. Соответствующая информация содержится в постановлении главного управления ветеринарии Рязанской области. В документе сообщается об отмене ограничительных мероприятий в эпизоотических очагах и неблагополучных пунктах. Решение принято на основании заключения начальника «Александро-Невской районной ветеринарной станции». Карантин действовал в ООО «Калинское» в селе Калинино и деревне Яхонтово. Организация специализируется на разведении и содержании животных. Ранее карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в селе Токарево Касимовского округа и деревне Мамоново Пронского округа.