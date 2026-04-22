В двух округах Рязанской области отменили карантин

В двух округах Рязанской области отменили карантин. Информация содержится в постановлениях главного управления ветеринарии региона. Карантин по лейкозу крупного рогатого скота завершился в селе Токарево Касимовского округа и деревне Мамоново Пронского округа. Ограничительные мероприятия отменили как в самих эпизоотических очагах, так и в населенных пунктах.

В двух округах Рязанской области отменили карантин. Информация содержится в постановлениях главного управления ветеринарии региона.

Карантин по лейкозу крупного рогатого скота завершился в селе Токарево Касимовского округа и деревне Мамоново Пронского округа. Ограничительные мероприятия отменили как в самих эпизоотических очагах, так и в населенных пунктах.

Постановления вступили в силу.

Ранее в регионе также отменили карантин по бешенству. Ограничения действовали в деревне Лощинино Касимовского округа.