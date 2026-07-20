Губернатор Рязанской области уточнил число сбитых БПЛА ночью над регионом

Подробности Павел Малков написал в соцсетях 20 июля. «Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил чиновник. Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.