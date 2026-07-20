Губернатор Рязанской области уточнил число сбитых БПЛА ночью над регионом
Подробности Павел Малков написал в соцсетях 20 июля. «Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил чиновник. Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.
Губернатор Рязанской области уточнил число сбитых БПЛА днем над регионом. Подробности Павел Малков написал в соцсетях 20 июля.
«Сегодня днем над территорией региона сбиты два БПЛА. Пострадавших и повреждений нет», — отметил чиновник.
Ранее в Минобороны рассказали о ликвидации беспилотников над Рязанской областью.