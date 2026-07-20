Над Рязанской областью днем отразили атаку БПЛА

Об этом сообщили в Минобороны РФ. Всего российские средства ПВО с 08:00 до 20:00 перехватили 161 украинский беспилотник. Помимо Рязанской области, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.