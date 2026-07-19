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Бастрыкин вновь потребовал доклад по ситуации с засыпкой участков в Борках
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в рязанском микрорайоне Борки после обращения местных жителей. В комментариях в приемной председателя СК жители пожаловались на нарушение их права на благоприятную окружающую среду. Заявители утверждают, что сейчас участки засыпают промышленными отходами, а также ведут строительные работы с использованием спецтехники без разрешительной документации.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по ситуации в рязанском микрорайоне Борки после обращения местных жителей. Об этом сообщили в информационном центре СК России.

В комментариях в приемной председателя СК жители пожаловались на нарушение их права на благоприятную окружающую среду. По их словам, в 2024 году несколько земельных участков рядом с водоемом вывели из рекреационной зоны, перевели в категорию сельскохозяйственных земель и передали в собственность физическим лицам.

Заявители утверждают, что сейчас участки засыпают промышленными отходами, а также ведут строительные работы с использованием спецтехники без разрешительной документации. По мнению жителей, это может привести к ухудшению экологической обстановки, гибели флоры и фауны. Кроме того, они опасаются дальнейшей многоэтажной застройки территории.

В СК напомнили, что ситуация ранее уже освещалась в СМИ и находилась на контроле Александра Бастрыкина. Следственное управление по Рязанской области неоднократно возбуждало уголовные дела, однако эти решения были отменены надзорным органом.

Сейчас проводится дополнительная процессуальная проверка.