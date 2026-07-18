Опубликованы подробности ЧП на железной дороге в Рязанской области

Отмечается, что 17 июля в 13.57 на железнодорожном переезде станции Назаровка в Чучковском округе тракторист переезжал пути с прицепом под красный сигнал и не отреагировал на звуки приближающегося поезда. В итоге ехавшая в Рязань электрика сбила тележку. Ее выбросило в кювет.

ИД «Пресса» опубликовало подробности ЧП на железной дороге в Рязанской области.

Отмечается, что 17 июля в 13.57 на железнодорожном переезде станции Назаровка в Чучковском округе тракторист переезжал пути с прицепом под красный сигнал и не отреагировал на звуки приближающегося поезда. В итоге ехавшая в Рязань электрика сбила тележку. Ее выбросило в кювет.

Никто не пострадал.

Ранее РЗН. инфо сообщало, что из-за инцидента незапланированная стоянка составила около часа. В итоге электричка прибыла с опозданием в 48 минут на станцию «Рязань-1».