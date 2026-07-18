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В Рязанской области на железной дороге произошло столкновение, электричка опоздала на час
Отмечается, что электричка Сасово — Рязань столкнулась с прицепом трактора. После инцидента на месте велись работы по устранению последствий. По данным РЗН. инфо, столкновение произошло в районе станции Назаровка 17 июля в 14 часов. Незапланированная стоянка составила около часа. В итоге электричка прибыла с опозданием в 48 минут на станцию «Рязань-1».

В Рязанской области на железной дороге произошло столкновение. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что электричка Сасово — Рязань столкнулась с прицепом трактора. После инцидента на месте велись работы по устранению последствий.

По данным РЗН. инфо, столкновение произошло в районе станции «Назаровка» 17 июля в 14 часов. Незапланированная стоянка составила около часа. В итоге электричка прибыла с опозданием в 48 минут на станцию «Рязань-1».