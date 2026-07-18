Ночью над Рязанской областью ликвидировали БПЛА

Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов над регионом не уточняется. Всего над территорией России и над акваториями Азовского и Черного морей за ночь уничтожили 379 дронов самолетного типа ВСУ. Отметим, что в Рязанской области беспилотную опасность объявили 17 июля в 16:30 и до момента публикации материала угроза сохраняется.

Ночью над Рязанской областью ликвидировали БПЛА. Об этом 18 июля сообщило Минобороны.

Количество сбитых беспилотных летательных аппаратов над регионом не уточняется.

Всего над территорией России и над акваториями Азовского и Черного морей за ночь уничтожили 379 дронов самолетного типа ВСУ.

Отметим, что в Рязанской области беспилотную опасность объявили 17 июля в 16:30 и до момента публикации материала угроза сохраняется.