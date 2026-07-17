В Рязанской области снова объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена 09:18. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 01:35 до 08:12.