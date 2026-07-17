В Рязанской области отменили угрозу БПЛА спустя 6,5 часов

Отбой беспилотной опасность на территории региона объявили в 08:12 17 июля. Угроза действовала в Рязанской области с 01:35. В Минобороны сообщили, что за сегодняшнюю ночь над Рязанской областью не сбили ни одного беспилотника.