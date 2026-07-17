Более 200 БПЛА атаковали регионы РФ в ночь на 17 июля

С 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотника. Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей. Раннее угроза БПЛА была объявлена в Рязанской области.