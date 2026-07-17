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В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена 16:30. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 11:47 до 14:34.

В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена 16:30. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.

Ранее угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 11:47 до 14:34.

Ранее стало известно, как рязанцы могут получить компенсации за жилье после атаки БПЛА.