В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА
Об этом сообщает РСЧС. Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена 16:30. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам. Ранее угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 11:47 до 14:34.
В Рязанской области четвертый раз за сутки объявили угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.
Беспилотная опасность на территории Рязанской области объявлена 16:30. Жителей просят избегать открытых участков и не подходить к окнам.
Ранее угроза атаки БПЛА действовала в регионе с 11:47 до 14:34.
Ранее стало известно, как рязанцы могут получить компенсации за жилье после атаки БПЛА.