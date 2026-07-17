Стало известно, как рязанцы могут получить компенсации за жилье после атаки БПЛА

Жители дома № 42 на улице Новоселов в Рязани, которые потеряли жилье в результате атаки БПЛА 15 мая, смогут получить компенсационные выплаты. Обратиться можно будет по адресу: Рязань, улица Полонского, дом 1/54 (вход со стороны улицы Свободы). О сроках приема документов и перечне необходимых бумаг Минстрой Рязанской области сообщит дополнительно на официальном сайте и в своих каналах в мессенджерах.

Жители дома № 42 на улице Новоселов в Рязани, которые потеряли жилье в результате атаки БПЛА 15 мая, смогут получить компенсационные выплаты. Соответствующий региональный закон направлен на официальное опубликование, сообщает Министерство строительного комплекса Рязанской области.

Документ «О дополнительных мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года на территории Рязанской области» был принят Рязанской областной Думой 15 июля 2026 года. После официального опубликования закон вступит в силу.

Обратиться можно будет по адресу: Рязань, улица Полонского, дом 1/54 (вход со стороны улицы Свободы).

О сроках приема документов и перечне необходимых бумаг министерство сообщит дополнительно на официальном сайте и в своих каналах в мессенджерах.

Напомним, в ночь на 15 мая Рязань подверглась массовой атаке беспилотников. В результате погибли четыре человека, в том числе ребенок, еще более 20 жителей получили травмы.

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