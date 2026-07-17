На участке Московского шоссе в Рязани ограничат движение транспорта

С 22:00 19 июля до 06:00 20 июля и с 22:00 20 июля до 06:00 21 июля из-за дорожно-строительных работ на участке по Московскому шоссе от дома № 10 к. 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто движение транспорта. Также будет ограничено движение транспорта с закрытием правых полос движения в каждом направлении и произведено отключение контактной сети троллейбусов по Московскому шоссе от дома № 10 к. 5 до пересечения с улицей Вокзальной с 08:00 20 июля до 22:00 31 августа. На время проведения ремонта будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.

На участке Московского шоссе в Рязани ограничат движение транспорта. Об этом сообщает мэрия.

С 22:00 19 июля до 06:00 20 июля и с 22:00 20 июля до 06:00 21 июля из-за дорожно-строительных работ на участке по Московскому шоссе от дома № 10 к. 5 до пересечения с Михайловским шоссе будет закрыто движение транспорта.

Также будет ограничено движение транспорта с закрытием правых полос движения в каждом направлении и произведено отключение контактной сети троллейбусов по Московскому шоссе от дома № 10 к. 5 до пересечения с улицей Вокзальной с 08:00 20 июля до 22:00 31 августа.

На время проведения ремонта будут установлены предписывающие и предупреждающие дорожные знаки. Места производства работ будут огорожены.