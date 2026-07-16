За неделю в Рязанской области выросло количество пострадавших от укусов клещей
По данным ведомства, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 60 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших 19 детей. Неделей ранее в медучреждения обращались 44 рязанца.
За неделю в Рязанской области выросло количество пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
По данным ведомства, на прошедшей неделе в медицинские организации Рязанской области обратилось 60 человек, пострадавших от укусов клещей. Среди пострадавших 19 детей.
Неделей ранее в медучреждения обращались 44 рязанца.