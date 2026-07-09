В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 44 человека

По данным оперативного мониторинга, с 29 июня по 5 июля в медицинские организации Рязанской области обратились 44 человека, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети.

В Рязанской области за неделю от укусов клещей пострадали 44 человека. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным оперативного мониторинга, с 29 июня по 5 июля в медицинские организации Рязанской области обратились 44 человека, пострадавших от укусов клещей. Из них 5 — дети.