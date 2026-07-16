В Рязанской области мать спасла ребенка от стаи агрессивных собак. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.
Инцидент произошел в деревне Полково Рязанского округа. По сообщениям местных жителей, долгое время в деревне обитает стая агрессивных животных. Накануне собаки набросились на малолетнего ребенка и попытались его укусить. Повреждений удалось избежать благодаря вмешательству матери.
В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области бездомная собака откусила часть пальца несовершеннолетнему мальчику.