В Рязанской области мать спасла ребенка от стаи агрессивных собак

Инцидент произошел в деревне Полково Рязанского округа. По сообщениям местных жителей, долгое время в деревне обитает стая агрессивных животных. Накануне собаки набросились на малолетнего ребенка и попытались его укусить. Повреждений удалось избежать благодаря вмешательству матери. В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Ранее сообщалось, что в Рязанской области бездомная собака откусила часть пальца несовершеннолетнему мальчику.

В Рязанской области мать спасла ребенка от стаи агрессивных собак. Об этом сообщает пресс-служба федерального СК.

Инцидент произошел в деревне Полково Рязанского округа. По сообщениям местных жителей, долгое время в деревне обитает стая агрессивных животных. Накануне собаки набросились на малолетнего ребенка и попытались его укусить. Повреждений удалось избежать благодаря вмешательству матери.

В СУ СК России по Рязанской области организована процессуальная проверка.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву доложить о ходе и результатах процессуальной проверки.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области бездомная собака откусила часть пальца несовершеннолетнему мальчику.