В Рязанской области бездомная собака откусила ребенку часть пальца

В Сараях бездомная собака породы лайка откусила 7-летнему ребенку фалангу среднего пальца на правой руке. Об этом пишет ИД «Пресса». Инцидент произошел вечером 8 июля на улице Ленина райцентра. Бабушка мальчика рассказала, что пес накинулся на ребенка, когда тот вышел из машины навстречу маме. Ребенка немедленно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь. Собаку удалось отыскать, и в настоящее время она находится под наблюдением сотрудников государственной ветеринарной службы района. По словам руководителя ветстанции Алексея Новикова, у животного не наблюдается признаков особо опасных заболеваний.

В Сараях бездомная собака породы лайка откусила 7-летнему ребенку фалангу среднего пальца на правой руке. Об этом пишет ИД «Пресса».

Инцидент произошел вечером 8 июля на улице Ленина райцентра. Бабушка мальчика рассказала, что пес накинулся на ребенка, когда тот вышел из машины навстречу маме. Ребенка немедленно доставили в больницу, где ему оказали необходимую медпомощь.

Собаку удалось отыскать, и в настоящее время она находится под наблюдением сотрудников государственной ветеринарной службы района. По словам руководителя ветстанции Алексея Новикова, у животного не наблюдается признаков особо опасных заболеваний.