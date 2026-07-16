В Рязани ветер повалил деревья и повредил обшивку дома

Сильный ветер начал оставлять последствия в Рязани. Жители города в соцсетях сообщили о повреждениях в нескольких районах. В Олимпийском городке, по словам очевидцев, с дома начало срывать обшивку. Еще один инцидент произошел на улице Костычева — там ветер вырвал дерево с корнем. Оно упало почти на подъезд, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

Сильный ветер начал оставлять последствия в Рязани. Жители города в соцсетях сообщили о повреждениях в нескольких районах.

В Олимпийском городке, по словам очевидцев, с дома начало срывать обшивку. Еще один инцидент произошел на улице Костычева — там ветер вырвал дерево с корнем. Оно упало почти на подъезд, однако, по предварительной информации, никто не пострадал.

Также ранее рязанцы сообщили о падении дерева на улице Новоселов. Возле дома № 50 дерево из-за сильного ветра рухнуло на тротуар.

Напомним, сильный ветер в Рязани сохранится до конца суток 17 июля.