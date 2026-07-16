Для жителей Рязанской области выпустили метеопредупреждение

По данным синоптиков, вечером 16 июля с сохранением до конца суток 17 июля на территории Рязанской области местами ожидается усиление северного, северо-западного ветра. Порывы могут достигать 12-17 м/с.