В РГРЭС назвали причину массового отключения света в Рязани

В РГРЭС назвали причину массового отключения электроэнергии в Рязани. По информации предприятия, в 18:00 представители ООО СК «Реалист» во время проведения работ механически повредили кабельные линии, из-за чего без электроснабжения остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедской, Маяковского, Фрунзе, Введенской, Николодворянской, Полонского и Садовой. В отношении организации, как заявили в РГРЭС, будут приняты все предусмотренные законодательством меры.

В РГРЭС назвали причину массового отключения электроэнергии в Рязани.

По информации предприятия, в 18:00 представители ООО СК «Реалист» во время проведения работ механически повредили кабельные линии, из-за чего без электроснабжения остались потребители на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедской, Маяковского, Фрунзе, Введенской, Николодворянской, Полонского и Садовой.

В настоящее время специалисты АО «РГРЭС» ремонтируют поврежденный участок сети, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

В компании подчеркнули, что отключение произошло по вине ООО СК «Реалист». В отношении организации, как заявили в РГРЭС, будут приняты все предусмотренные законодательством меры.

По вопросам электроснабжения жители могут обратиться в диспетчерскую службу АО «РГРЭС» по телефону: 55-01-12.