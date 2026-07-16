Жители Рязани снова остались без света

В четверг, 16 июля, свет отключили по следующим улицам: Новоселов, Советской Армии, Зубковой, Тимакова, Олимпийский городок, Васильевский проезд, Васильевская, Шереметьевская. Ленина, Горького, Радищева, Свободы, Лево-Лыбедская, Маяковского, Фрунзе, Введенская, Николодворянская, Полонского, Садовая. Специалисты приступили к восстановлению электроэнергии. Ранее свет отключали на 22 улицах города. В Дашково-Песочне из-за отключения света перестали работать светофоры.