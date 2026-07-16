Стали известны подробности ДТП с перевернувшейся машиной в Рязани

16 июля в 03:15 в Рязани столкнулись автомобили «Мерседес Бенц» и «Лада Калина». 24-летний рязанец, управлявший «Мерседесом», не справился с управлением и врезался в «Ладу», за рулем которой находился 19-летний местный житель. В результате столкновения «Мерседес» опрокинулся. Водителя автомобиля «Мерседес Бенц» доставили в медицинское учреждение с травмами. В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, и устанавливаются обстоятельства происшествия. Ранее рязанцы заметили перевернувшийся автомобиль на Московском шоссе.

Стали известны подробности ДТП с перевернувшимся автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.

В ведомстве уточнили, что 16 июля в 03:15 в Рязани столкнулись автомобили «Мерседес Бенц» и «Лада Калина». 24-летний рязанец, управлявший «Мерседесом», не справился с управлением и врезался в «Ладу», за рулем которой находился 19-летний местный житель.

В результате столкновения «Мерседес» опрокинулся. Водителя автомобиля доставили в медицинское учреждение с травмами.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, и устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее рязанцы заметили перевернувшийся автомобиль на Московском шоссе.