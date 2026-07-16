В Рязани заметили перевернувшийся автомобиль

Об этом сообщили в соцсетях. По словам очевидцев, ДТП произошло на Московском шоссе. На кадрах видно, что на месте работают сотрудники ДПС. Обстоятельства аварии и информация о пострадавших пока неизвестны.