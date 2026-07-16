Росстат: в начале июля в Рязанской области подорожал бензин

В начале июля средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 80,72 рубля. Информация об этом появилась на сайте Росстата. В частности, средняя цена на бензин АИ-92 достигла 77,70 рубля, а АИ-95 — 82,12 рубля. При этом цена на бензин АИ-98 и выше осталась неизменной и составила 110,88 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 86,68 рубля за литр. Напомним, по информации на 29 июня, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составляла 73,55 рубля.

В начале июля средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 80,72 рубля. Информация об этом появилась на сайте Росстата.

В частности, средняя цена на бензин АИ-92 достигла 77,70 рубля, а АИ-95 — 82,12 рубля. При этом цена на бензин АИ-98 и выше осталась неизменной и составила 110,88 рубля за литр. Средняя цена дизельного топлива составила 86,68 рубля за литр.

Напомним, по информации на 29 июня, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составляла 73,55 рубля.