В Рязанской области за неделю подорожал бензин

По информации на 29 июня, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 73,55 рубля против 71,45 рубля неделей ранее. АИ-92 подорожал с 68,70 до 71,08 рубля, АИ-95 — с 72,76 до 74,71 рубля, дизельное топливо — с 78,96 до 80,58. Цена за АИ-98 и выше не изменилась и осталась на уровне 97,76 рубля.

В Рязанской области за неделю, с 23 по 29 июня, подорожало топливо. Это следует из данных Росстата.

По информации на 29 июня, средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области составила 73,55 рубля против 71,45 рубля неделей ранее.

АИ-92 подорожал с 68,70 до 71,08 рубля, АИ-95 — с 72,76 до 74,71 рубля, дизельное топливо — с 78,96 до 80,58.

Цена за АИ-98 и выше не изменилась и осталась на уровне 97,76 рубля.

Ранее рязанский чиновник рассказал, когда в области улучшится ситуация с топливом.