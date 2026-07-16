Россия и Украина обменялись телами погибших военных

Обмен состоялся 16 июля. Москва в его рамках передала Киеву 501 тело, взамен получила 31 погибшего российского бойца. Прошлый обмен состоялся 18 июня. Тогда украинской стороне передали 522 тела, российской — 33.