В Госдуме заявили об обмене телами погибших военных между Россией и Украиной
По словам депутата Саралиева, Россия передаст 522 тела, Украина — 33. Напомним, предыдущий обмен состоялся 15 мая. Киеву передали 526 тел, Москве — 41.
Представитель парламентской координационной группы по вопросам спецоперации Шамсаил Саралиев заявил, что Россия и Украина проводят новый раунд обмена телами погибших военных. Об этом 18 июня сообщает РБК.
По словам депутата, Россия передаст 522 тела, Украина — 33.
Напомним, предыдущий обмен состоялся 15 мая. Киеву передали 526 тел, Москве — 41.