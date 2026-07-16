Облравительство намерено учредить звание «Почетный донор Рязанской области»
Правительство региона планирует учредить звание «Почетный донор Рязанской области». Информация содержится в проекте постановления на сайте ведомства. Звание вводят «в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови».
Правительство региона планирует учредить звание «Почетный донор Рязанской области». Информация содержится в проекте постановления на сайте ведомства.
Звание вводят «в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови».
Почетным донором Рязанской области может стать гражданин с регистрацией по месту жительства на территории региона. Необходимо соответствовать одному из условий:
- сдать кровь 80 и более раз;
- сдать компоненты крови 120 и более раз;
- сдать кровь 50 и более раз, а также компоненты крови в общем количестве 120 и более раз.
Рязанцам, получившим почетное звание, выдается удостоверение. Если оно потерялось или испортилось, то повторная выдача не предусматривается.
Ранее у жителей Рязанской области были знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». В 2026 году размер ежегодной выплаты для них составляет 19,5 тыс. рублей.