Облравительство намерено учредить звание «Почетный донор Рязанской области»

Правительство региона планирует учредить звание «Почетный донор Рязанской области». Информация содержится в проекте постановления на сайте ведомства. Звание вводят «в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови».

Правительство региона планирует учредить звание «Почетный донор Рязанской области». Информация содержится в проекте постановления на сайте ведомства.

Звание вводят «в целях поощрения граждан, внесших значительный вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови».

Почетным донором Рязанской области может стать гражданин с регистрацией по месту жительства на территории региона. Необходимо соответствовать одному из условий:

сдать кровь 80 и более раз;

сдать компоненты крови 120 и более раз;

сдать кровь 50 и более раз, а также компоненты крови в общем количестве 120 и более раз.

Рязанцам, получившим почетное звание, выдается удостоверение. Если оно потерялось или испортилось, то повторная выдача не предусматривается.

Ранее у жителей Рязанской области были знаки «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР». В 2026 году размер ежегодной выплаты для них составляет 19,5 тыс. рублей.