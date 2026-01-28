Рязанским почётным донорам крови повысят ежегодную выплату

Для оформления выплаты не нужно выходить из дома — достаточно ввести данные на «Госуслугах». Подать заявление можно через МФЦ, отдел соцзащиты или портал «Госуслуги». Для подтверждения права на выплату нужны паспорт и удостоверение. Отмечается, что в Рязанской области 3 361 человек удостоены звания, которое даёт право на денежные выплаты, отпуск в удобное время и внеочередную медицинскую помощь.

В 2026 году ежегодная выплата для почётных доноров в Рязани и области повысят до 19 497,68 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и соцзащиты Рязанской области.

