Несколько российских приложений удалили из Google Play
Из Google Play удалили приложение VK, Макс, «Одноклассники», почту Mail. ru. В VK сообщили, что приложение доступно для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android. Ранее те же приложения удалили из App Store.
Несколько российских приложений удалили из Google Play. Об этом сообщает «Газета. ру».
Из Google Play удалили приложение VK, Макс, «Одноклассники», почту Mail. ru.
В VK сообщили, что приложение доступно для установки в RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store, Xiaomi GetApps и других магазинах приложений для Android.
Ранее те же приложения удалили из App Store.