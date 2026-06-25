Apple назвала причину удаления приложений VK из App Store

Компания Apple заявила, что удалила приложения VK из магазина App Store из-за необходимости соблюдать санкционные ограничения. В корпорации отметили, что выполняют требования законодательства тех юрисдикций, в которых ведут деятельность. При этом Apple не уточнила, какие именно санкции стали основанием для удаления приложений. Как уточняется, сама компания VK не находится под санкциями США и Евросоюза.

Компания Apple заявила, что удалила приложения VK из магазина App Store из-за необходимости соблюдать санкционные ограничения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В корпорации отметили, что выполняют требования законодательства тех юрисдикций, в которых ведут деятельность. При этом Apple не уточнила, какие именно санкции стали основанием для удаления приложений.

Как уточняется, сама компания VK не находится под санкциями США и Евросоюза.

25 июня из App Store исчезли 18 приложений VK, в том числе «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыка» и «Дзен».

В Минцифры РФ действия Apple назвали политически мотивированными. Ведомство также обратилось в Федеральную антимонопольную службу, указав, что компания не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на устройства Apple.