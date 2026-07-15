Власти заявили, что топливо будут приоритетно доставлять для крупных торговых сетей

Он отметил, что транспорт крупных торговых сетей нужно снабжать топливом в приоритетном порядке. «Это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались», — отметил Новак. По его словам Новака, работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания. Ранее Новак заявил, что рынок в РФ наполнен дизелем.

Власти заявили, что топливо будут приоритетно доставлять для крупных торговых сетей. Об этом ИС «Вести» расказал вице-премьер РФ Александр Новак.

Он отметил, что транспорт крупных торговых сетей нужно снабжать топливом в приоритетном порядке.

«Это важно для того, чтобы продукт не портился и затраты не увеличивались», — отметил Новак.

По его словам Новака, работу координирует Минсельхоз и Минэнерго. Ведомства держат на контроле вопрос обеспечения топливом аграриев, особенно в регионах, где идет уборочная кампания.

Ранее Новак заявил, что рынок в РФ наполнен дизелем.