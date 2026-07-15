Власти РФ заявили о наполнении рынка дизелем

Отмечается, что внутренний российский рынок начал наполняться дизелем после введения ограничений на его экспорт. Как подчеркнул Новак, регионы обеспечат необходимыми объемами топлива для проведения сельхозпроизводителями работ в период уборочной кампании. «И Минэнерго, и Минсельхоз отрабатывают совместно с нефтяными компаниями. Нефтяные компании подтвердили объемы», — сказал он. Ранее стало известно, что в России введен запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина.

Власти РФ заявили о наполнении рынка дизелем. Об этом стало известно на совещании в правительстве, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщили в эфире ИС «Вести».

Отмечается, что внутренний рынок страны начал наполняться дизелем после введения ограничений на его экспорт. Как подчеркнул Новак, регионы обеспечат необходимыми объемами топлива для проведения сельхозпроизводителями работ в период уборочной кампании.

«И Минэнерго, и Минсельхоз отрабатывают совместно с нефтяными компаниями. Нефтяные компании подтвердили объемы», — сказал он.

Ранее стало известно, что в России введен запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина.