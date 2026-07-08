В России введен запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина

Вице-премьер Новак заявил, что властям удалось частично стабилизировать ситуацию с топливом, однако спрос на моторное топливо вырос почти на треть. Всё это привело к дополнительной нагрузке, увеличению количества автомобилей на АЗС и росту очередей. Он отметил, что правительство продолжает принимать необходимые меры. В июле начнутся импортные поставки топлива. Продлена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов. Также проработан вопрос с РЖД о предоставлении скидок на железнодорожные тарифы.

В России введен запрет на экспорт дизельного топлива и авиакеросина. Об этом пишет канал «Осторожно, новости».

Вице-премьер Новак заявил, что властям удалось частично стабилизировать ситуацию с топливом, однако спрос на моторное топливо вырос почти на треть. Всё это привело к дополнительной нагрузке, увеличению количества автомобилей на АЗС и росту очередей.

Он отметил, что правительство продолжает принимать необходимые меры. В июле начнутся импортные поставки топлива. Продлена нулевая пошлина на импорт нефтепродуктов. Также проработан вопрос с РЖД о предоставлении скидок на железнодорожные тарифы.