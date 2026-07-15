В Рязани восстановили свет после аварии

Напомним, отключение электроэнергии произошло на улицах: Нагорная 1-я, Нефтезаводская, Нефтезаводской 3-й проезд, Никуличи территория, Рязанская, Рязанский 1-й проезд, Хлебная, Голенчино район, Никуличинская, Пронская. Отмечается, что в 12:23 электричество восстановили в полном объеме.