На семи улицах в Рязани отключили свет из-за аварии

Электричества нет в Октябрьском районе на следующих улицах: Рязанская; Хлебная; Пронская; Никуличинская; 1-я Нагорная; 1-й Рязанский проезд; 3-й Нефтезаводской проезд. Восстановить подачу ресурса запланировано в течение четырех часов с момента отключения.