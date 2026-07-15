На семи улицах в Рязани отключили свет из-за аварии
Электричества нет в Октябрьском районе на следующих улицах: Рязанская; Хлебная; Пронская; Никуличинская; 1-я Нагорная; 1-й Рязанский проезд; 3-й Нефтезаводской проезд. Восстановить подачу ресурса запланировано в течение четырех часов с момента отключения.
На семи улицах в Рязани отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. Инфо сообщили в городских электросетях 15 июля.
Электричества нет в Октябрьском районе на следующих улицах:
- Рязанская;
- Хлебная;
- Пронская;
- Никуличинская;
- 1-я Нагорная;
- 1-й Рязанский проезд;
- 3-й Нефтезаводской проезд.
Восстановить подачу ресурса запланировано в течение четырех часов с момента отключения.