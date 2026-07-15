В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 15 июля

Холодной воды не будет до 17:00 по адресам: 1-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53; 2-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37; Садовая (Дядьково) 1, 1д, 5, 6 и тд; Центральная (Дядьково) 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132 корп.1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 152а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 164а, 166; Юбилейная (Дядьково) 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад). Также до 18:00 без ресурса останутся улицы: Роща с 1 по 69 (нечетная сторона) и с 2 по 62 (четная сторона).

В Рязани еще на нескольких улицах отключили воду 15 июля. Об этом сообщили на сайте «Водоканала».

Холодной воды не будет до 17:00 по адресам:

1-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 27 корп.1, 29, 29а, 30, 31, 31а, 33б, 53;

2-й Газетный переулок (Дядьково) 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 20 корп.1, 23 корп.1, 24, 24а, 33, 35, 37;

Садовая (Дядьково) 1, 1д, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 29а, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51;

Центральная (Дядьково) 120, 122, 122а, 124, 124а, 126, 128, 128а, 130, 132, 132 корп.1, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 146а, 148, 150, 152а, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 164а, 166;

Юбилейная (Дядьково) 15 (МБДОУ Дядьковский детский сад).

Также до 18:00 без ресурса останутся улицы:

Роща с 1 по 69 (нечетная сторона) и с 2 по 62 (четная сторона).

Ранее часть улиц города уже осталась без ресурса.