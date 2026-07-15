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Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 15 июля
С 09:00 до 17:00 15 июля холодной воды не будет по адресам: площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома № 3, 7; Скоморошинская, дома № 14/1, 14/1 (ДЮЦ «Спорттур»), 16. С 09:30 до 17:00 холодную воду отключили на улице Лизы Чайкиной, в домах № 4, 6, 9. 11. Помимо этого, ресурса не будет до 17:00 в селе Дядьково Рязанского округа на улице: Центральная, дома № 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120

Рязанцев предупредили об отключении холодной воды 15 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Водоканала.

С 09:00 до 17:00 15 июля холодной воды не будет по адресам:

  • площадь 26 Бакинских Комиссаров, дома № 3, 7;
  • Скоморошинская, дома № 14/1, 14/1 (ДЮЦ «Спорттур»), 16.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключили на улице Лизы Чайкиной, в домах № 4, 6, 9. 11.

Помимо этого, ресурса не будет до 17:00 в селе Дядьково Рязанского округа на улице:

  • Центральная, дома № 70, 71, 72, 72а, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120.