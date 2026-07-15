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В Госдуме сообщили, стоит ли пользователям Apple переходить на Android
Как указал депутат, Apple ведет себя «неадекватно», но бежать за смартфоном на Android, по его мнению, не стоит. «Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android», — сказал Боярский. Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, только не обновляются.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский сообщил, стоит ли пользователям Apple переходить на Android. Об этом он 15 июля рассказал в беседе с ТАСС.

Как указал депутат, Apple ведет себя «неадекватно», но бежать за смартфоном на Android, по его мнению, не стоит.

«Пока острой необходимости в смене телефона не вижу. Но если ситуация не изменится, я задумаюсь о переходе на Android», — сказал Боярский.

Он подчеркнул, что российские приложения продолжают работать на iPhone, но не обновляются.

Ранее эксперты заявили, что владельцам устройств Apple в России пока не грозит блокировка сервисов компании из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС).