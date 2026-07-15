Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 15
24°
Чтв, 16
20°
Птн, 17
20°
ЦБ USD 77.49 0.87 15/07
ЦБ EUR 88.53 0.95 15/07
Нал. USD 79.52 / 79.60 15/07 11:30
Нал. EUR 92.37 / 92.60 15/07 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 2026 16:28
1 061
«Любовь к собаке всегда на первом месте»
Председатель Рязанского областного общества охотников и...
8 июля 15:04
1 576
Обзор цен на сезонные фрукты и ягоды на рынке в Рязани
Редакция РЗН. Инфо вновь решила сделать обзор цен на ры...
3 июля 14:15
2 445
VOYAH ФРИ / FREE версия Спорт+: Новый эталон гибридного премиума. Тест...
Бренд VOYAH по результатам продаж в мае 2026 года в оче...
2 июля 14:01
2 856
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Эксперты оценили риск блокировки Apple в России из-за требований ФАС
Владельцам устройств Apple в России пока не грозит блокировка сервисов компании из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин отметил, что истечение установленного срока не приведет к автоматической блокировке сервисов Apple в России. По его словам, следующим этапом может стать рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства и возможный штраф.

Владельцам устройств Apple в России пока не грозит блокировка сервисов компании из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Известиями».

Ранее ФАС потребовала от американской корпорации обеспечить возможность выбора российских поисковых систем по умолчанию на устройствах с iOS, а также выполнить требования законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения.

Компания должна устранить выявленные нарушения до 15 июля. Если требования не будут выполнены, антимонопольная служба может возбудить дело и назначить Apple оборотный штраф, размер которого может достигать 4 млрд рублей.

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин отметил, что истечение установленного срока не приведет к автоматической блокировке сервисов Apple в России. По его словам, следующим этапом может стать рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства и возможный штраф.

Гендиректор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов также считает, что сейчас для пользователей iPhone рисков нет. По его словам, в дальнейшем возможны лишь дополнительные ограничения в работе отдельных сервисов компании.