Эксперты оценили риск блокировки Apple в России из-за требований ФАС

Владельцам устройств Apple в России пока не грозит блокировка сервисов компании из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин отметил, что истечение установленного срока не приведет к автоматической блокировке сервисов Apple в России. По его словам, следующим этапом может стать рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства и возможный штраф.

Владельцам устройств Apple в России пока не грозит блокировка сервисов компании из-за требований Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Известиями».

Ранее ФАС потребовала от американской корпорации обеспечить возможность выбора российских поисковых систем по умолчанию на устройствах с iOS, а также выполнить требования законодательства о предустановке отечественного программного обеспечения.

Компания должна устранить выявленные нарушения до 15 июля. Если требования не будут выполнены, антимонопольная служба может возбудить дело и назначить Apple оборотный штраф, размер которого может достигать 4 млрд рублей.

Председатель комиссии РОЦИТ по облачным технологиям, хостингу и информационной безопасности Михаил Шурыгин отметил, что истечение установленного срока не приведет к автоматической блокировке сервисов Apple в России. По его словам, следующим этапом может стать рассмотрение дела о нарушении антимонопольного законодательства и возможный штраф.

Гендиректор АНО «ПравоРоботов» Никита Куликов также считает, что сейчас для пользователей iPhone рисков нет. По его словам, в дальнейшем возможны лишь дополнительные ограничения в работе отдельных сервисов компании.