Стали известны подробности пожара в квартире в Рязанской области
Пожар произошел вечером 13 июля в многоквартирном жилом доме в Касимове. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 20:31. В тушении участвовали 12 человек, четыре спецмашины. Площадь пожара составила 31,2 м². Пострадавших нет.
Стали известны подробности пожара в квартире в Рязанской области. Их сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Пожар произошел вечером 13 июля в многоквартирном жилом доме в Касимове. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 20:31.
В тушении участвовали 12 человек, четыре спецмашины.
Площадь пожара составила 31,2 м².
Пострадавших нет.
Напомним, пожар случился в доме № 2А на улице 50 лет СССР в Касимове. Горела квартира на пятом этаже.