Стали известны подробности пожара в квартире в Рязанской области

Пожар произошел вечером 13 июля в многоквартирном жилом доме в Касимове. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 20:31. В тушении участвовали 12 человек, четыре спецмашины. Площадь пожара составила 31,2 м². Пострадавших нет.

Стали известны подробности пожара в квартире в Рязанской области. Их сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Пожар произошел вечером 13 июля в многоквартирном жилом доме в Касимове. Информация о случившемся поступила диспетчеру в 20:31.

В тушении участвовали 12 человек, четыре спецмашины.

Площадь пожара составила 31,2 м².

Пострадавших нет.

Напомним, пожар случился в доме № 2А на улице 50 лет СССР в Касимове. Горела квартира на пятом этаже.