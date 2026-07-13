В Рязанской области загорелась квартира

По словам очевидцев, пожар случился 13 июля в доме № 2А на улице 50 лет СССР в Касимове. Судя по кадрам, загорелась квартира на пятом этаже. На месте заметили сотрудников МЧС и полицейских. Данных о пострадавших не поступало. Подробности уточняются.