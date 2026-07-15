Рязанцы призвали ликвидировать стихийный рынок, который занимает тротуар

Торговые точки расположились вдоль улицы Тимакова, около горбольницы № 11. Рязанцы отметили, что продавцы заняли тротуар, из-за чего уменьшилась пешеходная зона. Кроме того, регулярно отсутствуют места на парковке. Жители Песочни рассказали, как продавцы оставляют после себя грязь, мусор и нарушают санитарные нормы. «Загромождают движение, потому что здесь очереди начинаются. Людям с костылями или палочками даже пройти невозможно», — сообщила рязанка. Как уточнили в сюжете, садоводов и огородников на стихийном рынке немного, а больше предпринимателей, перепродающих партии овощей и фруктов. Разрешительную документацию на торговлю продавцы показывать не стали и прятались от камеры.

Жители Рязани призвали ликвидировать стихийный рынок в Песочне. Сюжет по теме опубликовала ГТРК «Ока».

Торговые точки расположились вдоль улицы Тимакова, около горбольницы № 11. Рязанцы отметили, что продавцы заняли тротуар, из-за чего уменьшилась пешеходная зона. Кроме того, регулярно отсутствуют места на парковке.

Жители Песочни поделились, что данный нелегальный рынок вызывает неприятные эмоции. В сюжете рассказали, как продавцы оставляют после себя грязь, мусор и нарушают санитарные нормы.

«Загромождают движение, потому что здесь очереди начинаются. Людям с костылями или палочками даже пройти невозможно», — сообщила рязанка.

Как уточнили в сюжете, садоводов и огородников на стихийном рынке немного, а больше предпринимателей, перепродающих партии овощей и фруктов.

Разрешительную документацию на торговлю журналистам ГТРК «Ока» продавцы показывать не стали и прятались от камеры.

Напомним, с начала 2026 года 1 062 нарушителя привлекли к административной ответственности за незаконную торговлю. В мэрии Рязани предупредили, что покупать продукты в несанкционированных местах может быть опасно, так как у продавцов нет санитарных книжек.

Фото: сюжет ВГТРК «Ока».